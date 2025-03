Galeoto: “Spero che la Salernitana possa salvarsi e il Palermo centrare almeno i playoff”

“Indubbiamente l’Arechi sarà un fattore, lo so bene perché oltre ad averci giocato da granata l’ho vissuto anche da avversario e quindi so bene cosa significhi”. Lo dice il doppio ex Ciccio Galeoto, intervistato da “Il Mattino” sulla prossima gara tra Salernitana e Palermo. Secondo Galeoto la tifoseria di casa sarà “incredibile”.

“Non è il dodicesimo uomo in campo bensì arriva fino al quattordicesimo per quanto è impattante. Quando ha la sud dalla sua parte la Salernitana è sempre la favorita, pur sapendo che avrà la pressione legata alla classifica. La stessa che sarà anche sulle spalle di un Palermo ferito e con tanti problemi”.

“Che vinca il migliore, vedrò certamente la partita ma farò fatica a scegliere visto che stiamo parlando della squadra della mia città e di una squadra dove sono stato non bene ma benissimo. Mi auguro con tutto il cuore che a prescindere dal risultato del prossimo weekend la Salernitana possa salvarsi e il Palermo centrare almeno i playoff”, conclude.