Dionisi imita Baldini, “storia” del pellegrinaggio al santuario di Santa Rosalia

Alessio Dionisi chiede aiuto a Santa Rosalia? Anche l’attuale allenatore del Palermo è andato in pellegrinaggio al santuario della Santa patrona di Palermo, una visita che risale però ad alcuni mesi fa anche se molti media ne hanno parlato in questi giorni.

Probabilmente si è voluto “assimilare” Dionisi a Baldini, che nel recente passato aveva portato la squadra in “missione” al Santuario, tre anni fa, poco prima della fine della stagione calcistica che poi avrebbe portato alla promozione in serie B attraverso i playoff straordinari.

In realtà in questa occasione il tecnico si è mosso da solo, senza coinvolgere la squadra. E non era certo una mossa scaramantica nella speranza di ottenere una… grazia dall’alto. Dionisi, per evitare guai a Salerno, dovrà soltanto occuparsi di mettere insieme la migliore formazione possibile e affidarsi a… se stesso e alla squadra.