GdS – “Palermo, missione play-off: ma servono più punti”

“Di fatto, quindi, calcolatrice alla mano al Palermo, con attualmente 39 punti, mancherebbero tra i 12 e 14 punti per centrare quasi sicuramente l’obiettivo, ma potrebbe bastarne anche qualcuno in meno anche per l’equilibrio che regna in campionato”.

Lo scrive Massimiliano Radicini che prova ad analizzare sul Giornale di Sicilia i numeri del Palermo per l’accesso ai playoff, numeri che necessitano di un miglioramento. Il giornalista ha fatto una media con le stagioni precedenti fissando la quota spareggi a 53 punti.

“Da qui alla fine ci sono 24 punti a disposizione e il calendario non è

semplice”, avverte il quotidiano. Ma il Palermo è chiamato a dare una scossa alla stagione. Ora o mai più.