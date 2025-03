Salernitana – Palermo, attesi 15mila tifosi all’Arechi: il dato nel settore ospiti

Ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni per Salernitana – Palermo. All’Arechi si prospetta una cornice di pubblico significativa per l’atteso scontro tra la squadra di Breda e quella di Dionisi, decisivo per entrambe.

Fino alla serata di ieri (mercoledì 26 marzo, ndr.) erano stati staccati 5.800 biglietti, che sommati ai 4.563 abbonamenti stagionali portano già il totale delle presenze oltre quota 10mila. Se il ritmo di vendita dovesse mantenersi costante nei prossimi giorni, è realistico immaginare un pubblico ben oltre i 15mila spettatori.

Sul fronte ospiti, sono 241 i tifosi rosanero che hanno acquistato un tagliando per il settore loro riservato. Una cifra non paragonabile ad altre trasferte di massa della tifoseria palermitana, ma da contestualizzare: la vendita dei biglietti era infatti limitata esclusivamente ai possessori della fidelity card del club siciliano. Un vincolo che, unito al momento poco brillante attraversato dalla squadra, ha inevitabilmente inciso sulla partecipazione.





