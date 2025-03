Di Tacchio: “A Trapani per vincere. Catania non c’entra niente con la Serie C”

Francesco Di Tacchio, centrocampista del Catania, ha rilasciato un’intervista a La Sicilia, durante la quale ha discusso dell’atteso derby contro il Trapani, in programma domenica 30 marzo alle 15.00. L’ex giocatore della Salernitana ha anche elogiato la passione della piazza etnea.

“Trapani? Sarà una partita importante per la città, perché un derby ha sempre un valore speciale e sappiamo quanto i tifosi ci tengano – ha dichiarato Di Tacchio -. Andremo in campo per vincere e per continuare a dare buone prestazioni. Nelle ultime gare abbiamo fatto progressi, e non possiamo permetterci di abbassare la guardia.”

Il centrocampista ha poi sottolineato il calore dei tifosi: “La spinta del ‘Massimino’? Catania c’entra poco con la C, vive di calcio, trasmette emozioni uniche. Noto tanti ragazzini che girano anche in centro con la maglia del Catania dimostrando una passione che si tramanda da generazioni. Ogni volta che scendo in campo e osservo la tribuna ricevo una carica pazzesca“.





