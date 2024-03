Dimissioni ad un passo, segue le orme di Sarri: “Sono molto dispiaciuto” | Dopo l’ennesimo passo falso è pronto all’addio

Quando i risultati non arrivano, a farne le spese è quasi sempre l’allenatore: il tecnico a un passo dell’addio. Non sempre, però, la scintilla parte dalla volontà della dirigenza. In alcuni casi, sono gli stessi allenatori a fare un passo indietro: ecco cosa sta succedendo.

Se nel corso degli anni la popolarità del calcio è cresciuta fino a diventare lo sport più amato al mondo, ciò è dovuto principalmente allo spettacolo offerto dalle squadre sul campo. Per costruire squadre in grado di produrre un gioco di livello, però, ci vogliono grosse qualità.

Si potrebbe ritenere il calcio uno dei pochi sport in grado di stupire ancora chi lo segue. Come ben sappiamo, infatti, la storia calcistica è piena di squadre più piccole che riescono a ribaltare i pronostici e a imporsi su compagini molto più strutturate.

Per raggiungere – e magari superare – gli obiettivi che un club si pone all’inizio della stagione ci vogliono alcuni elementi. In primis bisogna avere una società forte e stabile che sia in grado di scegliere le figure chiave adatte e necessarie.

Non si tratta infatti solo di acquistare i giocatori più forti e mandarli in campo alla rinfusa, quanto invece di consentire alla squadra di realizzare il proprio potenziale.

Una situazione difficile da portare avanti

La figura che più di tutte si trova al centro dell’attenzione quando mancano i risultati è l’allenatore, ma anche un questo caso scegliere la persona adatta è un’operazione tutt’altro che semplice. In Serie A quest’anno abbiamo assistito già a qualche avvicendamento di rilievo.

Maurizio Sarri addirittura ha deciso di dimettersi autonomamente a seguito di alcune incomprensioni con la squadra e con la dirigenza. Un episodio di questo genere sembra si stia consumando invece nel girone C del campionato Lega Pro, con protagonista Silvio Baldini. Fin dal suo arrivo lo scorso febbraio, il suo Crotone ha collezionato una sola vittoria e ben 4 sconfitte.

Le dichiarazioni del mister

Per questo motivo, durante la conferenza stampa che si è tenuta a margine della partita contro il Monterosi, Baldini ha voluto esternare tutta la sua frustrazione per gli scarsi risultati ottenuti alla guida della sua squadra.

Le sue parole sono state molto forti e hanno colpito tutto l’ambiente. La società, per ora, non sembra avere intenzione di prendere misure nei suoi confronti, ma piuttosto tutto ciò sembra preparare le dimissioni del tecnico della squadra calabrese: attendiamo notizie ufficiali.