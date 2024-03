Foschi: “Palermo, resto positivo. C’è da lavorare ma non bisogna mollare”

“La squadra per me resta buona, ma ha alternato buone prestazioni ad alcune deludenti, come l’ultima in casa contro il Venezia“. Lo dice l’ex Palermo, Rino Foschi, nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

“Resto positivo, stimo molto Corini e il lavoro che ha fatto la società in sede di calciomercato con Rinaudo – spiega il dirigente -. Bisogna avere fiducia e questa squadra non deve mollare. Scaricare tutto sull’allenatore è troppo facile”.

Infine, le parole sulla sosta. “C’è da lavorare, oltre che sul fisico sulla testa. L’aspetto mentale è fondamentale”, ha concluso.