Dionisi: “Non c’è tempo di pensare a quello che è stato. Turnover? Giocherà chi sta bene”

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha presentato la prossima partita contro il Cesena, in programma domenica 4 maggio alle 15.

“Non c’è tempo di pensare a quello che è stato, anche se dovremmo analizzarlo – afferma – . Col Südtirol non è stata una partita positiva, nel risultato e nella prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Ora dobbiamo recuperare energie e positività. La lotta playoff è molto equilibrata, lo sapevamo, siamo lì in mezzo. Domenica ci giochiamo uno scontro diretto”.

“È importante la testa, la mentalità – continua – . Quello che ci è mancato nel secondo tempo contro il Südtirol non deve mancare col Cesena. Noi veniamo da una sconfitta, non conta quello che hai fatto. Il Cesena ha qualità, ci ha reso la vita difficile all’andata, sta facendo un buon campionato. Sarà una gara difficile”.

“Andare a giocare a Cesena non sarà facile. Turnover? Giocherà chi sta bene. Niente tifosi rosanero? È un peccato, penalizza i nostri sostenitori, mi dispiace, c’è bisogno dell’apporto di tutti”, conclude.

