MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Antonio Donnarumma fra andare a giocare in Serie B o restare a Padova. Il portiere, che da poco ha rinnovato con i biancorossi, ha spiegato la sua scelta di proseguire con il club veneto.

“Il mio pensiero è sempre stato quello di rimanere qui – ha detto – da quando è finito l’anno non ho mai pensato di lasciare il Padova. I problemi che ci sono stati per il rinnovo sono stati risolti. Dovevo prendere una decisione: o andare in B senza il Padova oppure conquistarmela con questa maglia. Si è creata un’atmosfera bella con la gente e con i tifosi, essere qui era quello che volevo”.

E sulla finale a Palermo: “Ho rivisto qualcosa, ma eravamo mortificati perché non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Dispiace tanto, è meglio non pensarci più. Ora serve guardare avanti”.