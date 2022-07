MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non c’è soltanto Michele Somma nella lista di Roberto Boscaglia. Il nuovo tecnico del Foggia, che è tornato in panchina dopo un anno di inattività, segue anche Jacopo Dall’Oglio dal Palermo.

Come riporta Tuttomercatoweb, il club rossonero è vicino a chiudere entrambe le trattative. Mancano ancora dei tasselli per portare in Puglia i due rosanero: Somma ha un contratto molto alto per un club di Serie C, mentre Dall’Oglio potrebbe preferire restare in rosanero dopo aver conquistato la promozione giocando tante partite da titolare.

Il centrocampista ex Catania è stato riscattato proprio per il passaggio del Palermo in Serie B: nel suo contratto, che era di solo un anno (scadenza quindi a giugno 2022), c’era una clausola sul rinnovo automatico in caso di promozione (la stessa di Fella).

