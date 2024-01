Dybala, ora è davvero finita | Cessione immediata: decide tutto in poche ore

Purtroppo la tifoseria giallorossa è costretta a perdere il suo pupillo. Fra non molto partirà per una nuova avventura estera.

Tra i più grandi talenti del nostro campionato è giusto parlare dell’attaccante argentino Paulo Dybala. Quest’ultimo, come ben sappiamo, si ritrova ad essere il fiore all’occhiello della Roma di José Mourinho.

Infatti, come ben noto, il centravanti nonostante alcuni problemi fisici che lo hanno riguardato nelle scorse settimane, sta dando un importante contributo non solo in Serie A ma anche nelle competizioni europee.

Come se non bastasse, oltre alla sua fantasia in mezzo al campo ciò che sembra essere estremamente dalla sua parte è il suo stile da leader che ostenta in mezzo al campo rendendosi capace di trainare i suoi compagni di squadra e oltrepassare le difese avversarie senza troppa difficoltà.

È giusto dire che negli scorsi giorni si era parlato di un interesse da parte di alcune squadre di Premier League che erano interessate proprio al suo talento ma, non tutti sanno che il contratto che lo lega alla Roma è particolare perché presenta alcune clausole.

La clausola per le italiane

Infatti, Dybala ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e semmai una squadra italiana volesse acquistarlo dovrebbe versare ben 20 milioni nelle casse della società giallorossa. In quel caso, però, la squadra capitolina potrebbe annullare il tutto con una contromossa.

Se la Roma volesse trattenerlo dovrebbe pagare al calciatore un bonus di circa 5 milioni di euro. A questo punto, considerando anche la situazione economica attuale in Italia, è difficile pensare che ci sia qualche società che del nostro Paese interessata alle sue sue doti in questa parte di campionato.

Solbakken vola in Giappone

Per questo motivo resta da ipotizzare un suo eventuale trasferimento all’estero semmai arrivasse l’offerta giusta. Al momento quindi se non è lui a lasciare chi la squadra, chi sarà il sacrificato di turno? A togliere la maglia giallorossa nei prossimi giorni sarà un calciatore prossimo ad un prestito in una società del Giappone.

Stiamo parlando del forte calciatore norvegese Ola Solbakken che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembrerebbe non rientrare nelle gerarchie del portoghese José Mourinho. Il forte esterno offensivo, dopo aver disputato la prima parte di stagione in Grecia con l’Olympiacos senza risultare molto incisivo in campo, ora è pronto ad una sfida in Asia anche per collezionare presenze ed importanti esperienze.