Eccellenza B, Terranova (Vittoria): “Pronti per la finale playoff. La squadra ha dimostrato carattere”

Si giocano gli spareggi nel campionato di Eccellenza B e il Vittoria ha ottenuto il pass per la finale playoff superando l’Avola in semifinale, sfruttando il miglior piazzamento in classifica. I biancorossi adesso dovranno vedersela con il Modica.

Vittoria che tra le mura amiche ha ospitato l’Avola in un match tiratissimo che si è sbloccato ma è rimasto in bilico nella ripresa. A rompere gli equilibri sono stati gli ospiti grazie alla rete di Rechichi al 55’, è Lucarelli al 71’ a trovare il gol dell’1-1 che vale la qualificazione alla finale.

Nicolò Terranova, allenatore del Vittoria, si è detto soddisfatto: “In primis l’Avola merita tanti complimenti per la partita che al giocato, ma complimenti anche al suo allenatore che ha preparato la gara molto bene. Non era facile affrontare una squadra così organizzata e determinata, nel primo tempo eravamo un po’ contratti anche per la pressione dell’importanza della gara. Nella ripresa abbiamo cambiato volto e dopo avere preso il gol, nell’unico vero tiro in porta degli avversari, abbiamo reagito da squadra vera”.





Terranova elogia squadra e parla della finale: “Questi ragazzi hanno dimostrato di avere pazienza, carattere e grande voglia di non mollare mai. I tifosi sono stati encomiabili, ci hanno spinto e sostenuto per tutti i 120 minuti. La finale? È una partita da dentro o fuori, i particolari faranno la differenza. Occorrerà grande pazienza e saggezza, avere solo un risultato su tre a disposizione e dovremo dare tutto”.