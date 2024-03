“Ecco cosa mi ha colpito”: Inter, occhi rivolti al futuro | Un nuovo campione sbarca a Milano

Rimanere al top significa anche acquistare i giocatori giusti per mantenere la striscia vincente: ecco la mossa dei nerazzurri. Giuseppe Marotta e i suoi collaboratori monitorano costantemente il mercato, e quella che sembra profilarsi è un’occasione per il club.

L’Inter di quest’anno sembra essere una corazzata in grado di affrontare e superare facilmente qualsiasi avversario. Il calcio, da questo punto di vista, sembra essere piuttosto ciclico. Come al solito, ci sono squadre che riescono a dominare alcuni periodi in maniera netta.

Alla fine della fiera, le big italiane si contendono i record storici, e sul lungo periodo ci consentono di godere di uno spettacolo costante. Il detto “squadra che vince non si cambia” non è sempre vero, però. Anzi, quando si vince bisogna imparare a cambiare bene.

Farlo nel migliore dei modi non è di certo un’opera semplice. Basti osservare il rapido declino della Juventus dei nove scudetti di fila, capace di attirare uno dei calciatori più forti della storia del calcio come Cristiano Ronaldo.

Per questo motivo, indipendentemente dai risultati che l’Inter otterrà nel corso di questa stagione, lo sguardo deve essere puntato costantemente verso il futuro. Ogni squadra infatti deve acquistare i calciatori giusti nelle posizioni in cui ha necessita. Secondo alcune notizie, ora i nerazzurri stanno puntando su un giovane molto interessante.

Ottimo sostituto o futuro campione?

Primo tra i spettatori, quest’anno Sommer sta avendo poco da fare tra i pali dell’Inter. Il suo curriculum è oramai ricco di successi e in casa nerazzurra è arrivato il momento di cercare un sostituto. Ovviamente, questo aspetto sarà curato dalla squadra di mercato.

Marotta sembra aver individuato una buona opportunità di mercato con Josep Martinez, estremo difensore spagnolo classe 1998, attualmente titolare al Genoa. Con i liguri sta coronando una cavalcata incominciata già l’anno precedente in Serie B.

Le parole dell’agente

L’interesse della squadra di Zhang è sembrato palese quando negli scorsi giorni l’agente del portiere è stato visto presso le strutture della squadra. Sergio Barila è stato anche intervistato e ha rilasciato dichiarazioni interessanti. La crescita del giocatore in questi due anni è stata piuttosto chiara ed evidente.

Lo stesso Barila ha confermato che alcune società stanno chiedendo informazioni sul suo assistito. Ovviamente, come conviene in questi casi, non è stato fatto nessun nome in particolare. Tutto lascia pensare che quello di Martinez potrebbe essere un papabile nome sulla lista di Marotta: attendiamo sviluppi.