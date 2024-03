Ci date lui e lo scambiamo con Dybala | De Rossi, proposta indecente al Napoli: 48h per pensarci

La dirigenza giallorossa è pronta al sacrificio estremo pur di averlo. La proposta fa ben sperare per il buon esito da entrambe le parti.

Una delle squadre che maggiormente può vantare successi in campionato in Europa in quest’ultima parte di stagione è sicuramente la Roma di Daniele De Rossi. L’allenatore, giunto sulla panchina capitolina in seguito all’esonero del collega portoghese José Mourinho, si ritrova a traghettare la squadra fino a fine campionato.

Gli accordi tra la società e il tecnico erano stati questi quando è stato stipulato il contratto, ma le cose potrebbero seriamente cambiare. Considerando i grandi successi e la qualità di gioco e dei risultati messi in cantiere dai ragazzi giallorossi, si potrebbe seriamente pensare che Daniele sia l’uomo giusto per inaugurare un ciclo vincente.

Così come Francesco Calzona per il Napoli, anche De Rossi era approdato a Roma per ricoprire il ruolo di traghettatore, ma attualmente la squadra sembra avere tutte le carte giuste per conquistare un posto Champions per il prossimo anno e giocarsi tutte le chances per vincere l’edizione odierna di Europa League.

Tra i grandi mattatori rispolverati è giusto menzionare due giocatori su tutti: Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il centravanti belga, scippato letteralmente dalle mani della Juventus e dell’Inter nella scorsa estate, è approdato a Roma con la formula del prestito, regalando gioie e soddisfazioni ai tifosi giallorossi.

Lo stato di forma di Paulo

Il centravanti argentino, invece, nonostante alcuni problemi fisici durante la prima parte di stagione, ora sembra essere in uno stato ottimale tale da regalare goal, assist, giocate straordinarie, procurando gioie alla società che ha tantissimi tifosi. Tra le sue grandi prestazioni, ricordiamo anche che poche partite fa in Serie A si è reso protagonista di una splendida tripletta e ciò sta evidenziando quanto quando sia in forma, non c’è avversario che tenga.

Ora però sembrerebbe proprio che il destino della Roma e del Napoli si ritrovi ad intrecciarsi nuovamente, non parliamo questa volta degli allenatori ma dei calciatori. Come sappiamo, Dybala ha una clausola che scadrà il prossimo 31 luglio e che vale solo per l’Europa. Alcune voci e indiscrezioni di web potrebbero seriamente mettere in condizione i giallorossi di proporre uno scambio ai partenopei.

Dybala-Politano, si può fare?

De Laurentiis non ha mai nascosto di essere un estimatore della Joya ed è per questo che potrebbe essere appetibile ritrovarselo in rosa per poi contare nuovamente sullo Scudetto il prossimo anno. Per fare in modo che Dybala possa approdare alle pendici del Vesuvio, il Napoli dovrebbe però privarsi e spedire nella direzione opposta un altro pupillo. Stiamo parlando di Matteo Politano che, attualmente, con la guida tecnica di Francesco Calzona, sembra non essere più così certo di avere un posto assicurato da titolare come avvenuto con Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

Se quindi il tecnico calabrese dovesse continuare il suo percorso in Campania, non è da escludere che questo scambio possa sensibilmente materializzarsi in qualcosa che vada oltre le indiscrezioni e le ipotesi.