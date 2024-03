È il primo nome della lista: Calzona, svelato il vero obiettivo | Rinforzo immediato in estate

Il tecnico può sorridere per il pupillo che arriverà presto in squadra. Il suo nome fa brillare gli occhi anche ai tifosi più scettici.

Nonostante il pareggio casalingo contro il Torino in campionato, i tifosi del Napoli possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Da quando è arrivato in panchina l’allenatore Francesco Calzona, la situazione sembra essere nettamente migliorata.

Si respira, sicuramente, un’aria più distesa ed emerge una grande voglia di rivalsa soprattutto in alcuni giocatori apparsi parecchio in ombra nella prima parte di campionato. Fra questi sarebbe il caso di parlare del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino toscano, infatti, ora sembra essere arrembante e propositivo così come dimostrato nella passata stagione quando alla guida tecnica vi era ancora Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo, infatti, ripone in lui anche le speranze della Nazionale italiana.

Lo spirito combattivo ritrovato un po’ da tutti i componenti della rosa azzurra serve soprattutto a terminare questo campionato nel migliore dei modi. L’auspicio da parte dei sostenitori è quello di piazzarsi in un posto utile per non perdere quota per la prossima Champions League.

Le scelte del presidente

La concorrenza in Serie A, però, è molto accentuata ed è per questo che si spera che i partenopei diano spazio e modo ai risultati e alle belle prestazioni di palesarsi. Solo in questo modo, il tecnico calabrese, ha qualche speranza di poter sedere anche per il prossimo anno sulla panchina del Napoli.

Non è dato sapere se il presidente Aurelio De Laurentiis voglia affidarsi a lui anche in futuro oppure iniziare un nuovo ciclo con un nuovo tecnico. La cosa certa, però, è che il dirigente sia pronto a portare avanti una campagna acquisti davvero molto importante per la prossima estate.

Zaniolo pronto per il Napoli?

A tal proposito, a prescindere di chi siederà sulla panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente pensare di poter portare in azzurro un vecchio pupillo. Stiamo parlando dell’ex centrocampista offensivo della Roma, Nicolò Zaniolo. Giocatore che, nonostante i vari problemi fisici, si sta mettendo seriamente in mostra in questa stagione.

Quest’ultimo, anche nell’ultima sessione di calciomercato invernale, era stato accostato più volte alla società campana. Attualmente, il suo cartellino, è dei turchi del Galatasaray anche se ora gioca in prestito, in Premier League, all’Aston Villa. Il calciatore, però, potrebbe seriamente pensare di poter tornare in Italia, dal prossimo anno.