Juve ammutolita, Marotta porta a casa il gioiellino | Mossa lampo e acquisto istantaneo: lo aspettano alla Pinetina

La dirigenza bianconera è stata beffata sul più bello. L’Inter blinda il pupillo di Giuntoli e lo porta alla corte del tecnico piacentino.

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sin da quando è arrivato a Torino, ha mostrato subito la sua caparbietà e soprattutto il suo modo professionale di lavorare. A tal proposito, il suo carattere dirigenziale, si sposa bene col progetto della vecchia signora.

Giungere in una società, che peraltro è quella del cuore, per risollevarla dopo un periodo tutt’altro che entusiasmante, non è una missione semplice. I suoi otto anni al Napoli, al servizio del presidente Aurelio De Laurentiis, hanno messo in risalto la sua grandissima serietà e il suo modo preciso di lavorare.

Portare in Campania giocatori come Di Lorenzo, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, non è per tutti. Scovare talenti così importanti da far lievitare il costo del loro cartellino, è un qualcosa che non appartiene a tutti coloro che praticano questo mestiere.

La società bianconera spera che, in un ciclo di anni futuri, possa esserci anche per la Juventus un periodo fatto di gioie e soddisfazioni, partendo soprattutto da questa stagione che, con ogni probabilità regalerà la Champions League per il prossimo anno.

Cambio di guardia

Uno dei protagonisti di questa annata piuttosto tranquilla e soddisfacente è sicuramente il tecnico livornese Max Allegri. Quest’ultimo, però, con ogni probabilità, lascerà definitivamente Torino a partire dalla prossima estate.

Non è da escludere che si possa attuare un restyling della squadra, partendo proprio dalla guida tecnica. I tifosi bianconeri, in tempi non sospetti, non hanno mai nascosto il loro dissenso nel vedere ancora l’allenatore seduto in panchina. Per il prossimo anno due sarebbero i nomi più accreditati: Zinedine Zidane e Antonio Conte.

Bonaventura, l’oggetto del desiderio

Sebbene Cristiano Giuntoli stia lavorando attentamente a mettere a segno tasselli importanti per la prossima stagione, c’è chi potrebbe rubargli un grande obiettivo che la Juventus segue ormai da diversi anni. Stiamo parlando di Beppe Marotta che potrebbe mettere le mani sul cartellino di Giacomo Bonaventura. Attualmente alla Fiorentina, il centrocampista sta vivendo una stagione da grande protagonista.

L’Inter potrebbe seriamente prenderlo e affidarlo alle mani sagge di Simone Inzaghi sin dalla prossima stagione. Circa dieci anni fa, nel 2014, il calciatore dopo l’esperienza con gli altri colori nerazzurri, precisamente quelli dell’Atalanta, era stato vicinissimo ad approdare alla Pinetina. Che siano giunti tempi maturi per far sì che ciò avvenga? Lo scopriremo prossimamente.