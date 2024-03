Napoli, folle idea per risorgere: spunta l’arma segreta | Più sostenibile ma ugualmente ambizioso: c’è già l’ok di Meluso

La dirigenza prepara un nuovo progetto per il futuro. Il nuovo colpo sarà vincente per vincere di nuovo lo Scudetto.

Tra le squadre più amareggiate durante questa stagione di Serie A, è giusto parlare del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra partenopea, nonostante sia reduce da un importante Scudetto ottenuto dopo ben 33 anni di attesa, in questo campionato sembra essere la brutta copia dei ragazzi che trionfarono meno di un anno fa.

Alla guida tecnica c’era Luciano Spalletti che, insieme alla sinergia creata in due anni con Cristiano Giuntoli e il presidente, ha avuto l’onore e l’onere di amalgamare un gruppo coeso e formato da grandi talenti e giovani emergenti.

Questa stagione calcistica ha visto una piccola rivoluzione, partendo proprio dall’aspetto dirigenziale. Giuntoli, dopo ben otto anni, ha detto addio alla Campania per trasferirsi nella sua squadra del cuore, ovvero la Juventus.

Al suo posto è arrivato l’ex direttore sportivo dello Spezia, Mauro Peluso. Quest’ultimo, pian piano, sta dimostrando di essere la persona giusta al posto giusto. Se il direttore sportivo continua ad avere un solo nome e cognome, di allenatori il Napoli quest’anno ne ha cambiati tre.

La staffetta degli allenatori

De Laurentiis inizialmente aveva affidato il compito al francese Rudi Garcia. Quest’ultimo, però, non è riuscito a continuare un ciclo vincente, al punto da essere esonerato dopo la sconfitta interna contro l’Empoli. In seguito, era ritornato alle pendici del Vesuvio Walter Mazzarri. Nonostante all’inizio fosse performante, la squadra non ha poi trovato un’identità ed è per questo che il presidente lo ha sollevato dall’incarico con grande rammarico.

Infatti, oltre ad esserci un rapporto di stima reciproca, vi è anche un’amicizia pluriennale. Poco prima del match di andata contro il Barcellona in Champions League, è approdato sulla panchina Francesco Calzona. L’allenatore calabrese, nonostante ricopra anche il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia, ha accettato l’incarico fino a giugno di guidare una squadra che ha conosciuto bene quando era nello staff di Sarri e Spalletti.

Calzona, il futuro del Napoli

Ora però, il presidente del Napoli non vuole più commettere passi falsi ed è per questo che per il prossimo anno vuole mettere a segno un colpo straordinario, tale da dare continuità ai risultati e soprattutto ritornare grandi. Pertanto, il primo nuovo acquisto sarebbe già presente nel rosa e stiamo parlando proprio dell’attuale allenatore Ciccio Calzona.

Se quest’ultimo dovesse riuscire nell’impresa di portare il Napoli a disputare la prossima edizione di Champions League, potrebbe essere seriamente confermato anche per il futuro. L’auspicio dei tifosi è quello di costruire un ciclo vincente che non duri solo una stagione.