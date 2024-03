Juventus, ‘smantellamento’ avviato: a fine anno se ne va anche lui | Gli addii salgono a tre

Diversi giocatori lasceranno la Juventus a fine anno. Alcuni sono già ben noti, altri invece si stanno aggiungendo man mano. L’ultimo in ordine di tempo è piuttosto clamoroso

La Juventus nella prossima stagione sarà decisamente diversa da quella di quest’anno. Il più che probabile ritorno in Champions League porterà la società liquidità fresche da investire sul mercato. Prima però bisogna fare i conti con le uscite visto che più di qualche elemento è ormai al passo d’addio.

Tra chi è arrivato a fine ciclo e chi invece rivendica maggior spazio sono diversi gli elementi che viaggiano verso altri orizzonti. In tutto ciò c’è da considerare anche il caso relativo a Federico Chiesa che senza rinnovo contrattuale potrebbe essere ceduto al migliore offerente. Più probabile che ciò accada all’estero piuttosto che in Italia.

Anche la situazione di Rugani deve ancora essere chiarita. Il difensore è in scadenza a giugno 2024 e vorrebbe proseguire la sua esperienza in bianconero almeno fino al 2026. L’ex Empoli è consapevole di essere una riserva, ma negli anni ha saputo ritagliarsi i suoi spazi aiutando la squadra in diverse occasioni.

Per quanto concerne invece le cessioni, la società ha come intento quello di ringiovanire la rosa e di inserire in rosa dei giovani che abbiano già una discreta esperienza in ambito internazionale. La voglia di affacciarsi nuovamente all’Europa che conta con la voglia di far strada è tanta, ma per farlo servono le componenti giuste.

Juventus: chi potrebbe andar via a giugno

Dunque è bene mandar via chi non rientra più nei piani societari. Il primo nome è quello di Alex Sandro che ha il contratto in scadenza tra pochi mesi. La Juventus seppur grata al giocatore per quanto fatto negli anni vuole voltare pagina visto che nelle ultime stagioni il brasiliano non è stato il massimo per quanto concerne l’affidabilità.

Iling Junior invece potrebbe andare giocare in prestito, ma prima deve rinnovare il suo accordo con i bianconeri che attualmente è valido fino al 2025. Se non si troverà una quadra si andrà verso una cessione a titolo definitivo. Capitolo Kostic. Il serbo non ha mantenuto le aspettative e quindi potrebbe essere l’elemento giusto per poter monetizzare.

Juve-Kostic e quell’amore mai sbocciato

Arrivato nell’estate 2022 dopo la vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte, in casa Juventus speravano potesse avere un impatto migliore con il calcio italiano. La sua scarsa attitudine difensiva non gli ha permesso di entrare nelle grazie di Allegri, che quest’anno non l’ha ritenuto una prima scelta.

Anche il suo score realizzativo latita. Infatti è ancora alla ricerca del primo centro in campionato in questa stagione, il che la dice lunga sul fatto che ci siano diversi problemi tattici che non si riescono a risolvere. Probabilmente le sue caratteristiche non si sposano bene con un torneo come la Serie A e per questo il serbo potrebbe andar cercare fortuna altrove, magari in Arabia Saudita dove potrebbe sicuramente guadagnare di più.