“Prezzo dimezzato”: Pioli, ecco l’occasione giusta | Ibra in volo per portarlo a Milano

L’allenatore del Milan finalmente accoglie il campione che ha sempre voluto. Dopo anni finalmente Milanello sarà la sua dimora.

Una delle squadre che maggiormente in questo periodo sta vivendo un momento più sereno è sicuramente il Milan di Stefano Pioli. Quest’ultimo finalmente sa di poter contare su tutta la sua squadra grazie anche all’infermeria del tutto libera.

I problemi e gli acciacchi importanti che hanno colpito alcuni suoi punti di riferimento, come Bennacer, Tomori e Kalulu, è stato costretto a convocare dalla Primavera dei giocatori per evitare di ritrovarsi con emergenze varie tra i titolari.

Le difficoltà non hanno fatto altro che incentivarsi e, soprattutto, andare ad intaccare in parte gli obiettivi stagionali dei rossoneri. Basti pensare, infatti, che l’obiettivo di lottare per lo Scudetto è da rimandare al prossimo anno.

Infatti, attualmente, l’Inter di Simone Inzaghi ha nettamente sbaragliato la concorrenza, ritrovandosi con tantissimi punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Attualmente, al secondo posto vi è la Juventus di Max Allegri che sembra però trovare diverse difficoltà.

La direzione di Zlatan

Anche se l’obiettivo principale, ormai, per i rossoneri sia quello di conquistare un posto per la prossima Champions League, bisogna quindi iniziare a guardare in faccia alla realtà e ipotizzare cosa accadrà sin dal prossimo campionato.

Sebbene sia giunto in dirigenza, da pochi mesi, Zlatan Ibrahimovic sembra avere tanta voglia di mettersi in mostra e di portare in rossonero solo elementi di spicco. Da ciò si può evincere come l’obiettivo comune sia quello di creare un ciclo vincente, con o senza Pioli.

Barak, se Pioli resta a Milano

Il tecnico, infatti, non può ritenersi certo di poter sedere in panchina anche nel prossimo anno. Purtroppo, alcune situazioni non hanno fatto altro che rallentare il percorso di crescita della squadra, al di là dei problemi di infermeria come detto poc’anzi. Se però Pioli dovesse riuscire nell’ardua impresa di vincere l’Europa League, la società potrebbe seriamente prendere in considerazione il discorso di rinnovargli il contratto per i prossimi anni.

La sua permanenza in rossonero, però, potrebbe portare il tecnico parmense a fare diverse richieste alla società. Uno dei pupilli che già in passato è stato vicino a vestire la maglia del Milan è Antonin Barak della Fiorentina. Quest’ultimo, ad oggi, sembra essere diventato l’uomo della Conference League per il tecnico Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, però, non lo utilizza con la stessa continuità anche in campionato.