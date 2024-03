Mi ha chiamato Di Lorenzo: a giugno vi raggiungo | Napoli, non ti sei mai scordato di lui, adesso arriva a costo zero

La dirigenza azzurra è pronta a mettere a segno un colpo straordinario. Finalmente arriva alle pendici del Vesuvio il top player che mancava.

Uno dei punti di riferimento del Napoli e della Nazionale italiana di Luciano Spalletti è sicuramente il terzino Giovanni Di Lorenzo. Fiero di indossare la casacca azzurra con il tricolore stampato sul petto, il terzino toscano sta dimostrando di avere il carisma giusto per risollevare le sorti della sua squadra.

Quest’anno, i partenopei si sono ritrovati a cambiare ben tre allenatori. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis aveva ben pensato di affidare la guida tecnica della squadra al francese Rudi Garcia.

Purtroppo, i veri obiettivi non sono stati prefissati e nel match casalingo disputato allo stadio Maradona contro l’Empoli, ritrovandosi a perdere contro la compagine toscana, ha indotto il presidente a sollevarlo dall’incarico.

A quel punto, nello scorso mese di novembre, è approdato nuovamente dopo 10 anni Walter Mazzarri. Nonostante la stima e l’amicizia che lega la società azzurra con l’allenatore toscano, i rapporti si sono interrotti poco prima del match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

La gioia ritrovata

A quel punto, è rientrato per vie trasversali in Campania Francesco Calzona. Quest’ultimo aveva già collaborato in passato nello staff di Maurizio Sarri e nel primo anno di Luciano Spalletti. Grazie all’intenzioni vincenti e positive del tecnico calabrese, sembra che la squadra si sia letteralmente rigenerata. Fra tutti proprio il capitano Giovanni Di Lorenzo sembra aver nuovamente ripreso quella voglia e quella grinta che lo aveva contraddistinto sulla fascia nella passata stagione.

La sua grande capacità di essere un uomo leader e il suo estro da gentiluomo con la determinazione fra le unghie e fra i denti, ha fatto sì che attualmente si ritrovi a vivere nuovamente un periodo di rivalsa. Ciò soprattutto nei confronti dei risultati poco positivi e dei fischi che meritatamente hanno ricevuto lui e i suoi compagni dai tifosi nelle scorse partite.

Spinazzola pronto per il Napoli?

Proprio Giovanni Di Lorenzo, per il prossimo anno, potrebbe ritrovarsi in azzurro con un compagno della Nazionale italiana. Stiamo parlando del terzino della Roma Leonardo Spinazzola che più volte in passato è stato avvicinato al club partenopeo.

Considerando la stima che la società nutre per il giocatore che è in scadenza di contratto con i giallorossi, potrebbe passare e rinforzare ancora di più la fascia che attualmente sembra aver bisogno di elementi di esperienza e con grande capacità di rivalsa.