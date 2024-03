Milan, sfida col Barca per il dopo Maignan | Rossoneri vicini al colpo stellare

Il Milan sta valutando varie ipotesi per la propria porta. Una in particolare potrebbe portare ad un duello piuttosto affascinante con il Barcellona

La stagione del Milan sta procedendo lungo i binari ipotizzati dalla società. Il buon lavoro svolto sul mercato la scorsa estate ha garantito ai rossoneri di essere nelle prime quattro posizioni senza nessun problema e di potersi giocare delle ottime chance in Europa League. Al tempo stesso però bisogna badare al futuro.

Sotto questo punto di vista la dirigenza è già al lavoro per proseguire il percorso di crescita. L’auspicio è quello di ripartire dalle certezze costruite in queste stagioni e di poter confermare alcuni dei principali artefici della rinascita del Diavolo che nel 2022 ha vinto lo scudetto contro ogni pronostico.

Non si tratta di un obiettivo semplice visto che le offerte dei grandi club europei sono ogni anno più numerose. Per diventare davvero una big ad alti livelli internazionali è necessario però anche saper dire di no e convincere i calciatori a sposare il progetto per molti anni. Per farlo sono però necessari gli introiti della partecipazione in Champions League.

A prescindere da ciò ci sarà sempre qualcuno che potrebbe vacillare o avere stimoli diversi. D’altronde le bandiere nel calcio moderno non esistono più e quindi non è così utopistico pensare che dall’oggi al domani qualche elemento possa contemplare altri scenari, magari più remunerativi.

Milan: chi potrebbe essere l’erede di Maignan

Tra questi potrebbe esserci l’estremo difensore Mike Maignan. A 28 anni può ancora dire la sua a grandi livelli per molte stagioni e diverse formazioni in giro per il vecchio continente sono alla finestra in attesa di capire se il suo idillio contro il Milan andrà avanti o meno. Il suo contratto scade nel 2026, dunque c’è ancora tempo per definire il tutto, in un senso o nell’altro.

Al contempo il Milan deve valutare ogni ipotesi, anche quella più di una possibile partenza del portiere francese. Qualora si dovesse concretizzare questo scenario uno dei nomi che potrebbero far comodo alla formazione lombarda è quello dell’ex Manchester United David De Gea.

De Gea, lo svincolato di lusso dal passato glorioso

Attenzione però sul portiere spagnolo ci sarebbe anche il Barcellona anch’esso alle prese con un possibile avvicendamento tra i pali. Ter Stegen a quasi 32 anni potrebbe essere attratto dalla prospettiva di far ritorno in patria. Ciò porterebbe i catalani a tentare l’assalto all’ex Atletico Madrid.

Attualmente però De Gea è svincolato, il che è davvero strano se si considera la sua carriera ricca di successi in cui ha trionfato a livello nazionale e a livello europeo. Inoltre è il calciatore non britannico ad aver totalizzato il maggior numero di presenze con i Red Devils. Di certo non è un piccolo particolare.