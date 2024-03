‘È il profilo migliore di tutti’: Juventus, trovato il sostituto di Pogba | Nessuna mancanza con lui in bianconero

La Juventus sta lavorando per garantirsi un degno sostituto di Pogba per la prossima stagione. Un nome in particolare spicca sugli altri

In casa Juve è tempo di guardare al futuro. Gli ultimi risultati decisamente poco positivi stanno facendo riflettere non poco la società che sta valutando diversi profili per poter sopperire al ritorno al doppio impegno nella prossima stagione. La rosa va necessariamente allungata e al tempo stesso vanno inseriti anche profili di qualità che possano essere potenziali titolari.

I maggiori movimenti ci saranno sicuramente dal centrocampo in su dove la formazione di Allegri ha palesato più problemi nel corso di questa stagione. Soprattutto nella zona nevralgica è fondamentale che arrivi un profilo di un certo spessore visto che il ritorno di Pogba tra problemi fisici e altro non si è rivelato per niente un affare.

I bianconeri hanno la necessità di inserire un vero e proprio leader tecnico e carismatico in mediana. I vari Locatelli, Miretti e McKennie sono più giocatori di quantità e per competere a grandissimi livelli in Italia e in Europa è necessario avere in rosa anche qualcuno che sia in grado di innalzare il tasso tecnico del reparto.

Per questo il direttore sportivo Giuntoli è già al lavoro per cercare di piazzare un importante colpo che qualora dovesse andare a buon fine potrebbe davvero garantire alla squadra di fare un bel balzo in avanti. In tal senso il mercato potrebbe offrire un’opportunità abbastanza invitante con un giocatore che già in passato ha militato in Serie A.

Juventus: ritorno di fiamma per Fabian Ruiz

Si tratta di Fabian Ruiz che ha giocato nel Napoli dal 2018 al 2022 per poi accasarsi al Paris Saint Germain. Lo spagnolo però non sembra aver trovato la sua dimensione ideale all’ombra della Torre Eiffel. Di fatto non è indispensabile per Luis Enrique e questo può essere un bel punto a favore.

Essendo un giocatore marginale potrebbe essere ceduto in prestito. Una formula che farebbe sicuramente al caso della Juventus che però dovrebbe sobbarcarsi l’intero stipendio che ammonta a circa 5 milioni di euro. Una somma abbastanza cospicua che però a fronte dell’assenza di spese per il cartellino si potrebbe anche sostenere.

I trascorsi napoletani del centrocampista spagnolo

D’altronde Fabian Ruiz si è messo notevolmente in mostra nei suoi anni al Napoli e quindi non avrebbe bisogno di nessuno adattamento al nostro calcio. A ciò va aggiunta anche una discreta esperienza internazionale che non fa mai male. Anzi è una risorsa importantissima nel calcio odierno.

Con la maglia partenopea ha totalizzato 166 presenze tra campionato e coppe realizzando 22 gol. Un contributo realizzativo di cui la Vecchia Signora urge visto che quest’anno Rabiot non sta avendo il medesimo rendimento in zona gol e che gli altri centrocampisti non sono chissà quanto prolifici.