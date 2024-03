Uno soltanto non ci basta: Lotito li prenota entrambi | Doppio colpo per rilanciare la Lazio

La Lazio è pronta a sferrare il doppio colpo nel prossimo mercato estivo. Lotito ha intenzione di prendere due giocatori di grande talento per rinforzare la squadra

La stagione della Lazio non ha preso una piega positiva. Gli ultimi risultati hanno fatto precipitare la formazione biancoceleste al nono posto in classifica. La classifica corta può però ancora consentire agli uomini di mister Sarri di potersi ancora mettere in careggiata per la conquista di un posto in Europa.

Inoltre c’è ancora la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Juventus da giocare. Un obiettivo molto importante sia per riportare un trofeo sulla sponda biancoceleste del Tevere sia per centrare la qualificazione alla prossima Europa League qualora in campionato ciò non dovesse accadere.

A prescindere da ciò la sensazione è che la squadra abbia bisogno di alcuni ritocchi. Soprattutto sulle fasce offensive. A gennaio la società ha provato a scrutare alcuni profili. Alla fine non ha tentato nessun affondo concreto. In particolar modo la dirigenza aveva attenzionato diversi giovani della Championship (Serie B inglese).

Un campionato che da sempre è una vera e propria fucina di talenti dal quale sono emersi molti campioni che hanno poi spopolato soprattutto in Premier League. A quanto pare la Lazio ha intenzione proprio di ripartire da qui. Da quello che poteva essere e non è stato durante il mercato invernale.

I due nomi per dare nuova linfa alle corsie esterne

Il calciatore che è stato più vicino a vestire la maglia biancoceleste è stato Ryan Kent che in passato ha fatto piuttosto bene con i Glasgow Rangers prima di emigrare in Turchia tra le file del Fenerbahce. L’ala inglese è sfumata nelle ultime di mercato per via di un suo diniego alquanto misterioso.

A giugno la Lazio potrebbe riprovarci, anche se il nome più caldo che il direttore sportivo Fabiani ha inserito nella sua agenda è quello di Jack Clarke. L’estroso giocatore del Sunderland ha una valutazione di 15 milioni di euro. Il suo agente Ian Harte (che ha ammesso l’interesse dei biancocelesti) ha dichiarato che al termine della stagione potrebbe fare il grande salto.

Lazio: esterni offensivi il vero tallone d’Achille di questa stagione

D’altronde la compagine capitolina ha un disperato bisogno di interpreti offensivi che riescano a dare un buon apporto in avanti. Clarke infatti ha siglato 15 reti e ha confezionato 4 assist in 33 presenze in campionato. Considerando che la Championship è un torneo piuttosto arduo questi numeri hanno una certa valenza.

La Lazio che verrà ha bisogno di queste caratteristiche visto che quest’anno Felipe Anderson (sempre più verso l’addio) e Zaccagni (alle prese con la questione rinnovo) non hanno reso come nella passata annata. Un aspetto che ha pesato e non poco nell’economia del gioco e delle realizzazioni della formazione romana.