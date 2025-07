Ritiro Palermo, Stadionews “sbarca” a Chatillon: le immagini dal campo

Fervono i preparativi per il ritiro del Palermo, al via domani, 13 luglio. Gli addetti ai lavori stanno ultimando gli ultimi dettagli del campo che accoglierà i rosanero per allenamenti e amichevoli: dalla tracciatura delle linee fino all’affissione degli sponsor. La squadra di Inzaghi sarà ospitata in una struttura accogliente, immersa in uno scenario suggestivo.

Il programma della prima giornata di ritiro

Nel pomeriggio di oggi saranno ufficializzati i convocati. La prima giornata di ritiro – domenica 13 luglio – prevede il raduno intorno all’ora di pranzo presso il “Grand Hôtel Billia” di Saint-Vincent, mentre alle 17:00 è in programma l’unica sessione di allenamento della giornata.

A partire da lunedì 14 luglio, i rosanero sosterranno due allenamenti al giorno. Sono inoltre previste cinque amichevoli, utili per valutare la condizione fisica in vista della nuova stagione.





Stadionews in ritiro

Stadionews, con Roberto Parisi e Gabriele Cavallaro, seguirà l’intero ritiro direttamente da Châtillon con foto, video, dirette testuali e approfondimenti. Restate connessi sulle nostre pagine Instagram e Facebook per non perdervi neanche un momento.

