Il Queens Park Rangers copia il Palermo: maglia da trasferta in rosanero

Dei colori unici che hanno creato un po’ di… caos in Inghilterra. Il Qpr ha infatti mostrato il nuovo away kit attraverso i propri canali e non c’è dubbio che richiami alla mente il Palermo. Per la stagione 2025-2026 di Football League Championship il club ha scelto una divisa griffata Erreà in Rosa E nero.

Colori che nei post della società inglese hanno subito attratto i tifosi siciliani che rivendicano i colori e quelli inglesi che, invece, non li apprezzano del tutto. “Awful” (orribile) è il commento più comune.

Il post

⚡️ Bold, modern, unmistakably @QPR.

The new Away Kit splits pink and black in a powerful halved design — energy meets elegance. 🤍 Stick Man on the back.

🖤 “THEN. NOW. FOREVER. QPR” inside.

🌱 Made with Erreà’s sustainable FUTURE fabric.#ErreàSport pic.twitter.com/ostH7wICaD — Erreà Sport (@ErreaOfficial) July 11, 2025