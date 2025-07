GdS – “Palermo, Palumbo non si sblocca. La pista Bani resta viva”

Ancora rallentamenti per Palumbo ma le parti sono in cerca della soluzione definitiva. L’opzione Saric come pedina di scambio è saltata, ma si può ancora arrivare al giocatore o pagando circa due milioni o aggiungendo un’altra contropartita.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che fa il punto sul mercato. In difesa resta viva la pista per Bani anche se il Genoa propone un rinnovo. Il calciatore é attratto dal Palermo e riflette sul da farsi. L’alternativa sarebbe Cistana ex Brescia.

Come Under, Lucchesi della Fiorentina è sempre in pole ma piace anche Cittadini. In uscita anche Verre che è stato proposto al Pescara.