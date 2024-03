Colpo Zaniolo, maxi offerta e ritorno in Italia | Il tecnico sa già come impiegarlo

Il fortissimo centrocampista si sta mettendo in mostra con l’Aston Villa per poi tornare in Italia. Il contratto è in fase di definizione.

Uno dei calciatori italiani più apprezzati nel mondo che attualmente non disputa più il nostro campionato è Nicolò Zaniolo. L’ex gioiellino della Roma è stato acquistato dal Galatasaray che lo ha girato in prestito alla Premier League all’Aston Villa.

La squadra inglese, attualmente, naviga in piena zona Champions. Il contributo di Zaniolo si sta evidenziando sempre di più, soprattutto perché sembra aver lasciato alle spalle tutti i problemi fisici che in passato lo hanno afflitto non poco.

Il suo talento è fuori discussione e sono veramente in tanti a stimare le sue doti tecniche e tattiche che sembrano elevarlo fra i migliori nel suo ruolo. La sua grande capacità di gioco, unita alla leadership in mezzo al campo, lo eleggono come un fuoriclasse e soprattutto tra i giocatori che cercano un’affermazione e una consacrazione definitiva nel calcio che conta.

Molti dei suoi estimatori sperano che Luciano Spalletti possa seriamente convocarlo per i prossimi campionati Europei di calcio, dove il suo contributo potrebbe essere fondamentale per cercare di bissare il grande successo del 2021.

Pronto a tornare in Italia

Oltre al suo futuro in Nazionale, c’è anche chi spera che possa ritornare presto in Italia e giocarsi finalmente le sue chance in Serie A. Non è un mistero, infatti, che diverse società, nei mesi scorsi, abbiano manifestato più di un interesse nei suoi riguardi.

Tra queste, nella sessione invernale di calciomercato si è parlato anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che però non sembrerebbe essere la squadra in pole position per ingaggiare il forte centrocampista offensivo.

La Juve segue Zaniolo

Sulle sue tracce, in cima alle liste delle preferenze, ci sarebbe la Juventus di Massimiliano Allegri. A prescindere dal futuro del tecnico livornese sulla panchina bianconera, Cristiano Giuntoli potrebbe seriamente portarlo a Torino per cercare di costruire un ciclo vincente partendo da calciatori affamati di successo come lui. Le motivazioni, per un giocatore dall’importante levatura tecnica di Zaniolo, sembrano essere perfette per quelle che sono le ambizioni della squadra piemontese nel prossimo futuro.

Salvo sorprese, la vecchia signora nel prossimo anno disputerà nuovamente la Champions League e un giocatore come lui farebbe comodo a qualsiasi allenatore. Secondo calciomercato.com, la pista bianconera sarebbe molto calda e in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.