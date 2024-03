Dybala saluta in lacrime la Roma: affare da mille e una notte | Via libera già a giugno

Il campione argentino è ormai ai saluti finali. La sua nuova squadra è all’estero pronta per stravincere tutto in Europa.

Il giocatore argentino, Paulo Dybala, è il più gettonato nella squadra giallorossa allenata da Daniele De Rossi. I vari problemi fisici avuti dal calciatore all’inizio della stagione sembrano ormai essere tramontati.

È diventato il vero faro del reparto offensivo, tale da sbaragliare la concorrenza delle difese avversarie. In questo modo, il tecnico può contare non solo sulle sue doti tecniche, ma anche sulla grande capacità di fare squadra con i compagni, e in modo particolare con il centravanti belga Romelu Lukaku.

La Roma, che all’inizio del campionato era guidata da José Mourinho, sembra essere rinvigorita e pronta non solo per guadagnare un posto in Europa per la prossima stagione, ma anche per chiudere questa annata di Europa League nel migliore dei modi.

I tifosi, che inizialmente erano scettici sulla guida tecnica affidata a Daniele De Rossi, ora sperano che il tecnico possa restare a lungo sulla panchina al fine di costruire un ciclo vincente anche per il futuro.

La lotta per la Champions

Si guarda ai risultati della Roma da quando De Rossi è seduto in panchina, dicendo di essere al secondo posto alle spalle dell’Inter capolista. Al momento, la seconda forza del campionato è una lotta a due che vede protagonista il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Le due squadre, infatti, nonostante si siano arrese nel cercare di ostacolare i nerazzurri di Simone Inzaghi, ora faranno di tutto per eguagliare la posizione che lo scorso anno è stata ricoperta dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Dybala conteso tra le spagnole

La Roma, attualmente quindi, non guarda la vetta della classifica ma vive partita dopo partita cercando di portare a casa il massimo risultato e l’ottima prestazione. Al fine di fare ciò, De Rossi spera che almeno fino a giugno i suoi giocatori possano dare il massimo. Non è da escludere, però, che nella prossima estate alcuni pezzi pregiati della squadra possano andare via. Fra tutti, Paulo Dybala, che ha una clausola rescissoria valida solo per l’Europa, con scadenza fissata al 31 luglio.

Se una società dovesse versare nelle casse della Roma ben 13 milioni di euro, la società non potrà fare nulla per impedire al giocatore di valutare seriamente una proposta allettante. In realtà, una delle squadre che maggiormente potrebbe essere interessata alle sue doti tecniche è l’Atletico Madrid di Diego Simeone che, con un calciatore della sua creatura, andrebbe ad arricchire ancora di più il reparto offensivo. Stando a quanto riportato da sport, oltre ai colchoneros anche il Barcellona sarebbe alla finestra.