6 anni fa era del Napoli, oggi lo prende la Juve | Con un colpo del genere lo Scudetto è assicurato

Il tecnico bianconero lo ha voluto fortemente. Con lui in squadra nessuno potrà fermare la forza devastante della vecchia signora.

La Juventus e il Napoli, da sempre, sono avversarie che sentono particolare pathos nelle reciproche sfide in campionato o in altre competizioni. Nell’ultimo match di Serie A, la squadra partenopea, allenata dal terzo e nuovo tecnico Francesco Calzona, si è imposta per 2-1 contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.

La rete decisiva è stata siglata da Giacomo Raspadori, che è sempre stato un pupillo anche di Luciano Spalletti nei suoi anni di successo con il Napoli. Ora, però, sembra proprio che Napoli e Juventus si ritrovino nuovamente intrecciate.

Questa volta non centrano nulla le partite di campionato, ma solo ed esclusivamente qualcosa estremamente legato agli obiettivi di mercato. Un giocatore su tutti sembra essere nel mirino sia del Napoli che della Juventus per la prossima estate.

Stiamo parlando del centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, che anche in questa stagione ha dimostrato non solo di essere estremamente forte ma anche il vero bomber della squadra bergamasca.

Le sfide fuori dal campo

Negli anni, sono stati davvero tanti gli obiettivi che, a mo’ di partita di tennis, le due squadre sono riuscite a contendere. Ora però, sembra proprio che un ex calciatore del Napoli possa ritornare dopo sei anni di assenza in Serie A per vestire i colori bianconeri.

In passato, tutti coloro che hanno lasciato il Napoli e si sono trasferiti alla Juventus come Higuain, Milik e lo stesso Maurizio Sarri, sono stati etichettati a vita come traditori. Ora però, fatta eccezione per il polacco che indossa ancora la casacca bianconera, non si tratta di un nuovo ritorno di questi poc’anzi menzionati.

Jorginho approda a Torino?

Si tratta invece di un giocatore che sembra essere ritornato a pieno regime anche a ricoprire un ruolo fondamentale nella Nazionale italiana. Luciano Spalletti, infatti, per il suo centrocampo lo ha voluto fortemente nonostante disputi partite in Premier League da diverso tempo. Stiamo parlando di Jorginho che, attualmente è all’Arsenal, ma la Juventus potrebbe seriamente riportarlo in Italia grazie alle intuizioni vincenti di Cristiano Giuntoli.

A prescindere da chi sarà il nuovo tecnico della Juventus o se sarà confermato Massimiliano Allegri, un talento come il suo farebbe comodo a qualsiasi allenatore e in qualsiasi centrocampo. Abile regista, piedi straordinari e senso del goal ineccepibile, in Italia manca proprio un talento con le sue forti doti tecniche. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri attendono se i gunners vogliono esercitare l’opzione di rinnovo del contratto.