Pioli lo ha scartato, ora non lo vuole più | Arriva una stella direttamente dalla Champions

L’allenatore del Milan ha le idee chiare per il futuro della sua squadra. La società ha in pugno una vera stella europea.

Ormai, in questo campionato di Serie A, sembra proprio che non ci sia spazio per una lotta Scudetto da condurre fino alla fine di questa stagione. L’Inter di Simone Inzaghi, infatti, sembra essere l’unica in grado di poter conquistare il tricolore con diverse giornate di anticipo.

Ciò è accaduto anche lo scorso anno quando fu il Napoli di Luciano Spalletti a stravincere il titolo dopo ben 33 anni d’attesa. Al momento, al secondo e terzo posto ci sono due squadre che si stanno rincorrendo un po’ come cane e gatto. Stiamo parlando del Milan di Stefano Pioli e della Juventus di Massimiliano Allegri.

Che si arrivi al secondo o al terzo posto, per il prossimo anno non cambierà un bel nulla. Entrambe, insieme ai nerazzurri, sono sicure di ottenere un pass per accedere alla prossima edizione di Champions League.

I ragazzi di Stefano Pioli, finalmente, stanno dimostrando che i colpi messi a segno dal presidente Gerry Cardinale ad inizio stagione erano stati fatti in maniera attenta e oculata. Molti sono i tifosi rossoneri e i critici del calcio a sostenere che se il Milan non avesse avuto tutti quei problemi di infermeria fino a poche settimane fa, poteva essere seriamente un pericolo per i cugini nerazzurri.

La gioia ritrovata

La difesa, per il Milan, è stato uno dei reparti più accidentati soprattutto per le assenze lunghissime di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Ora, però, l’infermeria può tirare un sospiro di sollievo così come il tecnico parmense che sa di poter contare sui suoi 11 titolari a pieno regime.

A dare manforte alla retroguardia dei rossoneri a gennaio è rientrato dal prestito dal Villarreal anche Matteo Gabbia che ha dimostrato sin da subito di avere tutte le carte in regola per farsi notare anche dal commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti.

Varela pronto per il Milan?

Se il Milan dovesse riuscire nell’impresa di vincere l’Europa League e di confermarsi al secondo posto, il presidente Gerry Cardinale con tutti i suoi dirigenti, in primis Zlatan Ibrahimović, potrebbero dare assoluta conferma al ciclo di Stefano Pioli con alcuni accorgimenti tattici e innesti da fare in estate. Il bomber francese Olivier Giroud sembra essere orientato ad accettare offerte ricche dagli Stati Uniti, anche se sembra che il reparto su cui lavorare maggiormente sia il centrocampo.

Pertanto, se un vecchio pupillo dell’allenatore, ovvero Antonín Barák, non sembra rientrare nei piani tecnici e tattici immediati della società rossonera, pare proprio che l’attenzione del Milan si sia spostata su un altro gioiellino. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il nome accreditato è quello di Alan Varela del Porto.