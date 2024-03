Annuncio ufficiale: per altri due anni non si muove da Torino | Contratto rinnovato e progetto a lungo termine

La società ha deciso di tenerlo almeno per altri due anni per dare continuità al progetto tecnico della squadra. I tifosi sono senza parole

Il campionato volge al termine e per le squadre della nostra Serie A è tempo di pianificare il futuro. Il primo passo sta nel capire quali sono gli elementi da confermare e quali invece quelli da poter cedere. Nel primo caso inoltre è necessaria un’azione contestuale volta al rinnovo dei contratti dei calciatori prossimi alla scadenza.

Anche a Torino si sta lavorando in questa direzione su entrambe le sponde. Juventus e Toro infatti stanno programmando la prossima stagione partendo dagli elementi che hanno fatto meglio nel corso di quest’anno. Ovviamente le strategie sono completamente differenti così come i budget a disposizione.

Sulla sponda bianconera la priorità va data assolutamente al centrocampo ed eventualmente in attacco qualora Chiesa non dovesse rinnovare e di conseguenza cambiare aria. In casa granata invece è stato un anno di grandi scoperte per quanto concerne i giovani. Uno su tutti ha impressionato per il suo dinamismo.

Il tecnico Juric non ha avuto nessuna paura di lanciarlo nonostante la tenera età e lui ha saputo ripagarlo nel migliore dei modi imponendosi subito nel calcio dei grandi. La società vista la crescita immediata ha pensato subito di blindarlo e di prolungargli il contratto in scadenza nel 2026.

Torino-Gineitis: contratto prolungato fino al 2028

Chiaramente stiamo parlando di Gvidas Gineitis, centrocampista lituano classe 2004. Il nuovo accordo con il Torino è valido fino al 30 giugno 2028. Dunque qualora qualche club bussasse alla porta del presidente Cairo per chiedere informazioni, la società sarebbe tutelata e potrebbe “fare il prezzo” senza problemi.

L’auspicio dei tifosi granata è che possa essere uno dei tasselli su cui puntare nelle prossime stagioni viste le indubbie qualità. D’altronde impressionare un tecnico pragmatico come Juric non è per niente semplice così come scalzare la folta concorrenza in mezzo al campo relegando in panchina giocatori del calibro di Ricci e Ilic.

I numeri di Gineitis sui calci piazzati

Il suo sinistro liftato sta dando sicuramente qualcosa in più ai granata soprattutto nelle palle inattive. Nell’ultimo match di campionato contro il Napoli ha creato ben 4 occasioni da calcio d’angolo. Anche il gol di Sanabria è scaturito sugli sviluppi di un corner battuto dal numero 66 tornista.

Un dato che non è frutto del caso e che può essere utile per innalzare il livello di pericolosità della squadra che quest’anno con Lazaro e Ilic ha fatto molta fatica sotto questo punto di vista. A 20 anni non ancora compiuti (li festeggerà il prossimo 15 aprile) il suo futuro si prospetta a dir poco radioso.