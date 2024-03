Napoli demolito, doppio smacco dal Barcellona | Assist di Xavi e colpaccio a fine anno

La stagione dei partenopei sembra aver preso una nuova direzione, ma le parole di Xavi spaventano squadra e tifosi. Il mister Calzona sembra aver finalmente trovato una quadra per l’undici titolare, ma l’attenzione è rivolta agli sviluppi del mercato estivo che arriverà.

Questo campionato di Serie A si è aperto fornendo alcune indicazioni molto importanti per le big in gara. Se, da una parte, l’Inter ha stupito e continua a farlo vincendo ogni gara a disposizione, altre squadre hanno faticato.

Un esempio perfetto è quello del Napoli, attuale campione in carica. L’anno scorso con la guida tecnica di Luciano Spalletti i partenopei hanno stupito tutti in Italia e all’estero, conquistando una serie di risultati sul campo che hanno consentito di conquistare lo Scudetto.

Il Napoli costruito da Spalletti e i suoi collaboratori era una vera corazzata capace di dominare qualsiasi altro undici in Italia. L’addio del mister, seguito a ruota dal Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, hanno reso la situazione molto più complicata. Fin dall’inizio di questo campionato, Rudi Garcia non è riuscito a rimettere in sesto la squadra.

Il tentativo è stato fallito anche da Walter Mazzarri durante la sua parentesi in azzurro. Ora, con Francesco Calzona alla sua prima esperienza in panchina, la squadra sembra di nuovo tornata a performare ad alti livelli. I timori, però, si rivolgono al mercato.

Occhio al prossimo mercato

Qualche mese fa abbiamo assistito a una querelle che non ha certamente contribuito al benessere della squadra. L’agente di Kvaratskhelia, infatti, ha dichiarato che a fine stagione Victor Osimhen cambierà squadra per andare a giocare in Arabia Saudita.

Uno dei problemi in vista per De Laurentiis è proprio questo: rischiare di perdere alcuni dei pezzi più importanti di questa compagine. Come se non bastasse, poi, le parole dell’allenatore del Barcellona hanno alzato ulteriormente la tensione dell’ambiente.

Le parole di Xavi

Nella sua conferenza stampa prima del match di ritorno di Champions League contro il Napoli infatti (vinto 3 a 1 dai catalani), il tecnico blaugrana ha speso parole al miele per il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka. Xavi ha dichiarato che il calciatore gli piace molto per le sue qualità in sede di regia.

Non solo, poiché secondo il tecnico lo stesso Lobotka è oramai pronto per figurare all’interno della rosa di una delle big europee. “Per me potrebbe fare la differenza anche qui”, ha detto ai giornalisti: insomma, il messaggio sembra chiaro. Il Napoli potrebbe perdere anche il suo regista in estate.