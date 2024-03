Amarezza Milan, niente ritorno a casa per l’amatissimo ex | Firma il contratto con un’altra Big

Niente da fare per il Milan che almeno per il momento non potrà contare su un personaggio che ha scritto pagine importanti della storia rossonera

Il Milan dopo un periodo di appannamento sta consolidando la sua posizione in campionato. Il secondo posto alle spalle della schiacciasassi Inter è il traguardo massimo a cui la squadra può aspirare in questa Serie A. Per questo le attenzioni si stanno spostando sull’Europa League, trofeo che manca nella ricca bacheca internazionale del club rossonero.

La competizione europea seppur alla portata non è per niente semplice. La concorrenza è folta e la strada verso la finale di Dublino si preannuncia alquanto tortuosa. Dal cammino in coppa probabilmente dipenderà anche la permanenza di alcuni elementi, in primis di mister Pioli, che a fine anno potrebbe lasciare il club.

La sensazione è che il suo ciclo al Milan si sia esaurito e che lo scudetto nel 2022, la semifinale di Champions League lo scorso anno e un ipotetico trionfo in Europa League quest’anno non siano risultati migliorabili con questa gestione tecnica. I dirigenti rossoneri però vogliono crescere ulteriormente e riportare il Milan ai fasti di un tempo.

Per questo stavano valutando un profilo decisamente suggestivo per la panchina, ma a quanto pare il desiderio è destinato a naufragare sul nascere visto che proprio in questi giorni il diretto interessato ha preso un’altra direzione.

Milan: sfuma un grande ex del recente passato

L’allenatore in questione è Alberto Gilardino che sta facendo piuttosto bene alla guida del Genoa. Dopo la promozione centrata la scorso anno, in questa stagione sta ottenendo una salvezza piuttosto agevole, che naturalmente può rappresentare un ottimo biglietto da visita per possibili sbocchi futuri.

Almeno per ora però “Gila” non sembra intenzionato a muoversi da Genova. Vuole proseguire la sua crescita personale senza bruciare le tappe. L’età è dalla sua parte. C’è tutto il tempo di fare ancora un po’ di sana gavetta per poi tentare la grande avventura. Magari proprio al Milan, squadra con cui ha vinto la Champions League nel 2007.

Gilardino-Genoa: l’accordo per il rinnovo

A meno di clamorosi colpi di scena stando a quanto riportato da TeleNord Gilardino dovrebbe firmare un contratto fino al 2026 (quello attuale scade a giugno 2024) che prevede diversi bonus per il tecnico che nel 2022 aveva iniziato il suo percorso in rossoblù partendo dalle giovanili.

Di fatto l’allenatore verrebbe ricompensato con una percentuale dell’1% per ogni plusvalenza derivante dalla vendita di ogni calciatore. Una formula tanto bizzarra quanto innovativa che già da qualche anno sta sperimentando l’Atalanta con Gasperini e che visti i risultati sta avendo un discreto successo.