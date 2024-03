Marotta accelera, stretta finale in queste ore: ‘L’infortunio non ci spaventa’ | Vuole chiudere in fretta e furia

Il dirigente dei nerazzurri fa sul serio. Dal prossimo anno a Milano arriverà una stella del calcio che conta: i tifosi sono in delirio.

Tra i dirigenti delle società di calcio più apprezzati in Italia e in Europa, è il caso di parlare di Beppe Marotta. Quest’ultimo, infatti, ormai da diverso tempo, è sicuramente considerato tra i migliori del settore, grazie soprattutto alla sua grandissima capacità di dimostrare qualità e oculatezza, soprattutto nella sua specialità di casa: piazzare colpi a parametro zero.

In modo particolare, infatti, sembrerebbe proprio che sin da quando è approdato nel calcio che conta, questo suo marchio di fabbrica sia diventato sempre più comune e soprattutto apprezzato dalle varie società in cui ha collaborato.

Ancor prima di giungere a Milano, infatti, era stato già un membro importante della Sampdoria e poi soprattutto della Juventus. In ogni società in cui ha collaborato, ha sempre voluto esporsi e mettersi in prima linea, soprattutto per dare un contributo importante e raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione.

Attualmente, con la società nerazzurra, c’è chi ipotizza che questo possa essere il suo ultimo anno. Infatti, amando le sfide e soprattutto essendo un grande fautore delle situazioni da prendere in mano, c’è chi immagina che possa approdare in una nuova società, anche di Serie A, per tentare una nuova grande impresa.

I rinnovi importanti

Ciò potrebbe accadere solo ed esclusivamente se l’Inter dovesse vincere la Champions League e quindi, avendo già messo in cantiere lo Scudetto per questa stagione, riuscire a trionfare anche nel calcio che conta in Europa potrebbe seriamente farlo pensare di andarsene altrove.

Ancor prima di un’eventuale decisione simile, però, c’è chi sostiene che possa compiere ulteriori colpi importanti per l’Inter anche nella prossima stagione. In primis, i tifosi aspettano con ansia che vengano rinnovati i contratti di Simone Inzaghi e Lautaro Martínez che, ormai da anni, sono i veri trascinatori per motivi diversi della squadra.

Zirkzee vicino all’Inter?

Ora, però, come se non bastasse, sembra proprio che Marotta voglia bruciare sul tempo sia il Milan che il Napoli portando a casa un vero gioiellino che attualmente milita in Serie A ed è sul taccuino di mezza Europa. Stiamo parlando del bomber del Bologna Joshua Zirkzee, che con Thiago Motta sembra essere diventato il talento che farebbe comodo a qualsiasi squadra che punta a obiettivi importanti.

Se ciò dovesse accadere, il reparto offensivo nerazzurro diventerebbe davvero inarrestabile. La notizia è stata riportata da un giornalista tedesco di SkySports che è convinto che possano esserci anche gli interisti sul forte centravanti.