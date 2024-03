Addio Lazio, la concorrente principale si inserisce: ‘Lo compriamo noi’ | Il rinforzo prenota subito il treno

Il presidente dei biancocelesti è disperato. Dopo il danno anche la beffa: dal prossimo anno la squadra si smantellerà vertiginosamente.

Dopo lo scorso campionato, in cui i biancocelesti si sono classificati al secondo posto alle spalle del Napoli campione d’Italia, i tifosi speravano in una stagione altrettanto entusiasmante. Il presidente Claudio Lotito, in seguito alla cessione del leader del centrocampo Sergej Milinković-Savić, sperava di poterlo sostituire degnamente con gli acquisti di Guendouzi e Kamada.

I due giocatori hanno tutte le caratteristiche per ricoprire un giorno un ruolo importante all’interno della squadra; però, non è da escludere che uno dei due, sin dalla prossima sessione estiva di calciomercato, possa lasciare definitivamente la Capitale.

L’allenatore della Lazio è ancora Maurizio Sarri e durante questa stagione calcistica ha incontrato diverse difficoltà, sia per motivi legati agli infortuni che per prestazioni poco confortanti. Rispetto al campionato scorso, giocatori come Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson sembrano essere al di sotto della propria condizione fisica e delle proprie possibilità.

I loro numeri, le loro giocate importanti e soprattutto i loro gol mancano tanto, non solo al tecnico, ma anche alla tifoseria che sperava in una stagione sicuramente più ricca di gioie e soddisfazioni.

La coerenza di Immobile

Fra i tanti calciatori che sembrano essere attualmente in ombra, c’è anche Ciro Immobile. Il bomber campano, alcuni mesi fa, sembrava vicino ad un suo addio alla Lazio per approdare in Arabia Saudita. Quest’ultimo, però, durante un’intervista rilasciata a Verissimo con Silvia Toffanin, ha evidenziato come i tifosi mai e poi mai apprenderanno da alcune parole scritte su un giornale un suo ipotetico addio e l’approdo in un’altra squadra.

Il suo grande legame con la tifoseria e le bellissime emozioni condivise proprio con i biancocelesti fanno sì che, quando lui lascerà la casacca, lo farà sicuramente in un modo in cui non ci sarà spazio per polemiche e soprattutto dispiaceri. Dunque, dinanzi a quelle che potrebbero essere gli eventuali addii della prossima stagione, il presidente Claudio Lotito dovrà ben ponderare tutto ciò che riguarda la sua attuale squadra e lo zoccolo duro da voler consolidare per la prossima stagione.

Sarri pronto per la Fiorentina?

Se alcuni giocatori, proprio come Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson, gioiellini che in questi anni proprio nella Capitale hanno regalato grandi gioie e soddisfazioni ai tifosi, non stiamo parlando di un calciatore ma dell’allenatore Maurizio Sarri. Quest’ultimo, infatti, sembra che sia giunto al termine del suo ciclo con i biancocelesti. Pertanto, nella prossima stagione, qualora Vincenzo Italiano dovesse lasciare la Fiorentina, si vocifera che proprio il tecnico toscano possa raggiungere per la prima volta nella sua carriera la panchina viola e provare a ottenere importanti risultati a Firenze.

Il figlio di Maurizio, Nicolè Sarri, ai microfoni di FirenzeViola.it ha commentato un eventuale approdo di suo padre nel capoluogo toscano: “Secondo me a fine carriera può essere una possibilità, anche se devo dire che fare il profeta in patria è sempre problematico.”