Prendiamo Samardzic, tra le due litiganti la terza gode | Scartate Napoli e Juve ma resta in Serie A

Dopo gli interessamenti di Napoli e Juve un’altra squadra di Serie A potrebbe fare un tentativo per acquistare Samardzic dall’Udinese

Lazar Samardzic è rimasto all’Udinese nonostante le proposte avanzate da diverse squadre di Serie A. Il centrocampista serbo la scorsa estate è stato ad un passo dall’Inter e nella sessione di mercato invernale sembrava poter andare o al Napoli o alla Juventus. Alla fine però per svariati motivi le trattative non si sono concretizzate.

Ciò non significa che il calciatore ha abbandonato l’idea di “fare il salto di qualità”. A giugno sicuramente prenderà in considerazione ulteriori proposte, ma è innegabile che il suo valore non sia il medesimo dello scorso anno. Negli ultimi mesi il tecnico friulano Cioffi ha fatto spesso a meno di lui per via della sua situazione extra campo.

Per forza di cose la mancanza di continuità non gli ha permesso di esprimersi come in passato e di confermare quanto di buono aveva fatto vedere. Dunque chi a proverà ad acquistarlo la prossima estate potrà sicuramente chiedere un sostanzioso sconto sul cartellino e perché no anche sullo stipendio del calciatore.

In questo scenario sempre dalla Serie A potrebbe inserirsi una nuova candidata, che sembra avere il gradimento del numero 24 bianconero. Il giocatore non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti di alcuni elementi della rosa della formazione in questione e chissà se questo non possa essere un indizio.

Samardzic-Roma: perché si può fare

Si tratta della Roma, che per forza di cose dovrà fare qualche investimento in mezzo al campo. Samardzic in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio ha affermato senza troppi giri di parole ha affermato di ispirarsi ai giocatori di qualità come Dybala esaltandone le giocate di pura classe.

Al tempo stesso però vista la posizione in campo ha come modello di riferimento anche Paredes con cui ha scambiato la maglia nell’ultimo incrocio di campionato tra Roma e Udinese. E chissà se non possa prendere proprio il posto dell’argentino, il cui futuro è ancora piuttosto incerto.

Samardzic: i numeri di una stagione in chiaroscuro

Tornando all’ex giocatore del Lipsia, il raffronto con lo scorso anno è piuttosto emblematico. Nel campionato 2022/2023 ha messo insieme 37 presenze (di fatto ha giocato l’intero torneo) in cui ha realizzato5 gol e ha fornito 4 assist. Inoltre si è fatto apprezzare per il suo dinamismo e le sue indubbie qualità.

Quest’anno è spesso subentrato e non è riuscito ad avere la stessa incidenza. In 25 presenze ha segnato 3 gol e ha confezionato 2 assist. In proiezione i numeri non sono poi così distanti, ma ciò che è cambiato è l’apporto e l’affidabilità. Le vicende di mercato hanno chiaramente influito così come la consapevolezza che il suo ciclo a Udine era già finito l’estate scorsa.