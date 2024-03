“Cediamolo subito”: Juve, richiesta urgente per Giuntoli | Lo cacciano via dalla Continassa

La Juventus è pronta a prendere una drastica decisione in vista del futuro. La dirigenza potrebbe davvero cedere uno suo pezzo pregiato a giugno

Le manovre di mercato in casa Juve sono già iniziate. La società dopo un anno di purgatorio potrà nuovamente contare sugli ingenti introiti della Champions League, il che è sicuramente un vantaggio di non poco conto. Al tempo stesso dovrà comunque proseguire sulla strada dell’autosostenibilità per poter tenere a posto i conti.

Dunque, è lecito aspettarsi anche qualche cessione per fare cassa e ad oggi tutti gli indizi portano a Federico Chiesa che ad un anno dalla scadenza non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo di contratto. A quanto pare però potrebbe non essere l’unico addio di un certo spessore.

Infatti la squadra ha una forte necessità di inserire in organico un elemento che possa innalzare in maniera significativa il tasso tecnico del centrocampo in maniera significativa. Per farlo però è fondamentale investire in un certo modo visto che in giro per l’Europa non sono molti i profili che possono consentire un salto di qualità a prezzi non stratosferici.

Dunque non è da escludere che uno dei titolari di questa stagione possa essere sacrificato in nome del miglioramento futuro. A tal proposito ecco il suggerimento alla dirigenza da parte di un utente bianconero che su Twitter ha detto la sua in merito. Una vera e propria “provocazione” che però potrebbe essere utile a raggiungere l’obiettivo.

Juventus, il suggerimento per rinforzare il centrocampo

Il tifoso in questione di fatto si è detto pronto a rinunciare anche a Locatelli pur di arrivare ad un centrocampista di spessore. Un’affermazione clamorosa se si pensa all’investimento importante fatto dalla società per prelevarlo dal Sassuolo nell’estate del 2021 dopo l’Europeo da protagonista.

In casa Juve l’oggetto del desiderio è Koopmeiners che per meno di 40 milioni difficilmente lascerà l’Atalanta. Anzi, la sensazione è che possa esserci un’asta a rialzo per il giocatore che sta incantando Bergamo e non solo. Vendendo Locatelli sicuramente si potrebbe guadagnare un po’ di liquidità da investire nell’affare.

L’apporto di Locatelli nel corso di questa stagione

Al contempo però Locatelli seppur non appariscente come in quella famosa estate 2021 quando con due gol e diverse giocate importanti ha dato un contributo prezioso alla Nazionale di Mancini nella conquista dell’Europeo, resta uno degli uomini di maggiore fiducia di mister Allegri.

La sua duttilità e il suo spirito di sacrificio sono merce rara nel calcio odierno, ma vanno bilanciati anche con i numeri che non sono propriamente esaltanti. In 27 apparizioni in campionato ha messo a segno 1 gol e ha confezionato 3 assist. Un bottino magro che non va a dare manforte all’attacco. L’apporto realizzativo dei centrocampisti di fatto è diventato determinante e la Juve ne ha un disperato bisogno.