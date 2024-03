Clamoroso Inter, i vertici cambiano strategia sul mercato | Tutta “colpa” del Mondiale per Club

Nel calcio le situazioni sono in costante cambiamento, e per l’Inter si prepara a grosse novità per il prossimo futuro. Rispetto ad altri campionati, quello italiano sul mercato arranca per motivi di natura economica. Ora, però, sembra arrivare un’importante novità.

Riuscire a portare un club a dominare nel proprio campionato è piuttosto complicato. Ogni campionato, alla fine, deve decretare un vincitore. Il primo in classifica alla fine del torneo, però, raramente si trova lassù per puro caso.

Le coincidenze astrali e il fato, infatti, contano ben poco di fronte alla programmazione e alla scelta delle persone giuste nei ruoli di comando. I casi esemplari ce li abbiamo sotto agli occhi. Non è un caso se il Napoli di quest’anno non è riuscito a reggere il ritmo dell’anno passato.

In estate, infatti, sono andati via due uomini chiave della cavalcata Scudetto come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Quest’anno, invece, il ruolo di schiacciasassi è stato strappato dall’Inter di Simone Inzaghi.

Nulla sarebbe stato possibile, però, senza l’abilità di Giuseppe Marotta nello scegliere i giocatori giusti pur operando senza un vero e proprio budget di mercato. Come ben sappiamo, la situazione economica in casa nerazzurra è tutt’altro che idilliaca, ma il prossimo futuro riserva delle ottime notizie.

Il destino internazionale

Nonostante il dominio domestico, le ambizioni dell’Inter in Europa si sono infrante contro un tenace Atletico Madrid. L’eliminazione agli ottavi di finali di certo fa male, ma dietro questo brutto risultato si cela un’opportunità molto importante.

Grazie alla posizione ottenuta nel ranking europeo, infatti, l’Inter e la Juventus rappresenteranno il calcio italiano al Mondiale per Club che si giocherà a partire dal 15 giugno 2025 negli Stati Uniti. La competizione è stata totalmente rivista, e ora si svolgerà in maniera esattamente speculare a quella di un classico campionato Mondiale tra squadre nazionali.

In arrivo un tesoretto importante

Oltre all’opportunità offerte dal palcoscenico internazionale, Juventus e Inter potranno contare su 50 milioni di euro in arrivo per la qualificazione. Per Zhang, il quale a breve dovrà ripagare alcuni debiti che vedono impegnate le sue partecipazioni nell’Inter, si tratta di un sospiro di sollievo.

Questa cifra, inoltre, potrebbe cambiare tutto per quanto riguarda la strategia di mercato della squadra di Milano. Grazie a questo tesoretto, infatti, si potrebbe evitare qualche uscita di rilievo per raggiungere gli obiettivi economici, garantendo così competitività anche per la prossima stagione. Vedremo come si evolverà la situazione in casa Inter.