La Roma trema, l’obiettivo dell’estate vola a Liverpool | Primo colpo per il dopo Klopp

Il Liverpool potrebbe rivelarsi una seria candidata ad un obiettivo giallorosso per la prossima estate. Si tratta di un tassello che potrebbe essere fondamentale per il futuro

Il duello tra Liverpool e Roma non riguarda solo il campo dove le due formazioni sperano di arrivare più in fondo possibile in Europa League, ma anche fuori, in sede di mercato. Infatti per la prossima stagione sembrano avere il medesimo obiettivo. D’altronde per entrambe sarà un’estate importante in cui gettare delle basi importanti.

Per i Reds alle prese con l’addio di Klopp dopo nove stagioni ci sarà tanto da lavorare a partire dal nuovo tecnico. Una volta stabilito chi sarà il successore del tedesco si potranno stabilire le strategie di mercato. In casa Roma si viaggia verso la conferma di De Rossi che sta ben figurando finora.

Ciò che va risolto è il nodo relativo al direttore sportivo visto l’addio di Tiago Pinto a gennaio. Il portoghese è stato in grado di portare nella Capitale due giocatori di assoluto spessore come Dybala e Lukaku nonostante la situazione economica del club per niente rosea. Chi verrà dopo lui avrà l’arduo compito di proseguire lungo questa scia.

In entrambi i casi comunque l’obiettivo è migliorarsi per provare ad alzare l’asticella. La prima importante aspirazione è quella di tornare in Champions League in modo tale da poter avere a disposizione le finanze per potersi sostentare e poter attirare i migliori calciatori del panorama internazionale.

Roma-Liverpool: il duello per il direttore sportivo Richard Hughes

In realtà prima di potersi cimentare nel mercato Roma e Liverpool devono sciogliere appunto il nodo relativo al direttore sportivo. Un nome comune è quello di Richard Hughes che a fine stagione lascerà il Bournemouth. Ad annunciarlo è stato direttamente il club inglese sui propri canali social.

Per questo il dirigente scozzese è subito finito nel mirino di diversi club tra cui appunto i reds e i giallorossi. Secondo il tabloid britannico “The Times” il Liverpool si sarebbe già attivato per portare alla propria corte Hughes. Il classe 1979 ha una discreta esperienza soprattutto Oltremanica e in questo momento di rinnovamento serve proprio una figura del genere dalle parti di Anfield.

Roma: gli altri nomi papabili per il dopo Tiago Pinto

Chiaramente la Roma deve tener conto della concorrenza ragion pe cui sta sondando diverse soluzioni. Francois Modesto attualmente al Monza è sicuramente uno dei nomi caldi, ma non va scartato nemmeno il profilo di Florian Maurice, che sta facendo piuttosto bene al Rennes.

L’unico aspetto quasi certo è che il nuovo direttore sportivo arriverà dall’estero visto che la società ha maggiori contatti in tal senso. Inoltre vista l’esperienza tutto sommato positiva con Pinto la dirigenza vuole proseguire lungo questo asse, sperando di poter contare anche sulle finanze derivanti dalla prossima Champions League.