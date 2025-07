Calciomercato Serie B, sfilza di ufficialità: Ceesay all’Empoli, il Modena prende Pyyhtia

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo: le squadre sono già in ritiro e gli allenatori stanno già accogliendo i rinforzi ufficializzati dai vari club. L’esempio lampante è quello di Emanuel Gyasi, che ha raggiunto il Palermo a Chatillon.

Il Modena rinforza l’attacco con Niklas Pyyhtia, calciatore che ha giocato la passata stagione nel Sudtirol e che arriva in prestito dal Bologna. Discorso simile per l’Empoli, che acquista Lars Joseph Ceesay dal Malmo (il calciatore l’anno scorso ha giocato per il Cesena).

Il Catanzaro ha depositato il contratto di Seha, ex calciatore del Marsiglia, mentre il Bari ha ufficializzato l’arrivo di Verreth. Cambia squadra ma rimane in Serie B Giovanni Zaro, che passa dal Modena al Cesena.