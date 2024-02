Europa League, sedicesimi: il Milan vola a Rennes, la Roma accoglie il Feyenoord

Nelle gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League il Milan, forte del 3-0 dell’andata vola in Francia per incontrare il Rennes e chiudere il discorso. Roma in casa col Feyenoord, all’andata finì in pari (1-1)

IL PROGRAMMA

Giovedì 22 febbraio 2024

Friburgo – Lens: ore 18.45

Qarabag – Braga: ore 18.45

Rennes – Milan: ore 18.45

Tolosa – Benfica: ore 18.45

Marsiglia – Shakhtar: ore 21.00

Roma – Feyenoord: ore 21.00

Sparta Praga – Galatasaray: ore 21.00

Sporting Lisbona – Young Boys: ore 21.00