Palermo, Diakité è già un titolarissimo. Lund ancora fermo ai box

Il Palermo, attraverso il mercato invernale, è riuscito a sistemare determinate situazioni di modulo che adesso sono diventate fondamentali e vincenti per il prosieguo del torneo.

Uno dei “nuovi” protagonisti – oltre a Ranocchia a centrocampo – è Salim Diakitè, che ha dato nuova verve al ruolo di terzino prima interpretato da Mateju, coniugando grande spinta e attenzione in fase difensiva.

Corsa e sostanza per l’ex Ternana che ha giocato tre gare da titolare in cui sono stati ottenuti tre successi. Lo scrive il Giornale di Sicilia, che spiega come il terzino abbia agevolato anche gli esterni nella fase offensiva.

“A destra Diakité, a sinistra… Aurelio“, scrive Massimiliano Radicini che parla anche di Lund: ancora fermo ai box e pronto ad essere sostituito ancora una volta da Aurelio che non ha sfigurato col Como.