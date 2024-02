Evacuo: “Il Trapani ha praticamente vinto la D. Serie B? Una bella lotta”

“Sta facendo un campionato bellissimo. Ha praticamente vinto sempre accumulando un grande vantaggio“. Commenta così la stagione del suo Trapani Felice Evacuo, intervistato da Tuttomercatoweb sull’andamento dei granata in D.

“Il presidente sembra una persona molto ambiziosa – spiega -. Vuole proporre qualcosa di competitivo anche in Serie B”. Poi le parole sulla lotta in Serie B, senza però includere il Palermo.

“Una bella lotta. Como e Venezia sono due pretendenti per la vittoria finale per potenzialità. Come la Cremonese che ha il miglior marcatore della Serie B”, conclude.