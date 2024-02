Palermo – Ternana 2 – 3, le pagelle dei quotidiani

Voti sotto la sufficienza nei maggiori quotidiani per il Palermo che perde in casa, davanti i propri tifosi, contro la Ternana. Una sconfitta arrivata dopo cinque vittorie al “Barbera” consecutive. Sul banco degli imputati soprattutto la difesa di Corini ma non solo.

I voti dei quotidiani

Giornale di Sicilia: Pigliacelli 5.5; Diakité 5.5 (dal 35′ s.t. Vasic s.v.), Nedelcearu 6, Ceccaroni 4, Lund 7 (dal 12′ s.t. Aurelio s.v.); Gomes 6, Segre 5 (dal 28′ s.t. Soleri s.v.); Di Mariano 5,5 (dal 28′ s.t. Insigne s.v.), Ranocchia 6, Traorè 6.5 (dal 12′ s.t. Di Francesco s.v.); Brunori 6.

Corriere dello Sport: Pigliacelli 5.5; Diakité 5.5 (dal 35′ s.t. Vasic s.v.), Nedelcearu 5.5, Ceccaroni 4, Lund 6.5 (dal 12′ s.t. Aurelio 5.5); Gomes 6, Segre 5.5 (dal 28′ s.t. Soleri 5); Di Mariano 5,5 (dal 28′ s.t. Insigne 5), Ranocchia 6, Traorè 6 (dal 12′ s.t. Di Francesco 5.5); Brunori 6.

Tuttosport – In aggiornamento