GdS – “Notte da incubo per il Palermo: colpo Ternana, la A è più lontana”

“Capitombolo Palermo. Inatteso e con pesanti conseguenze in classifica“. Sono le parole che aprono la disamina di Carlo Brandaleone nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Il giornalista commenta la sconfitta dei rosa contro la Ternana ed evidenzia come tra le due formazioni ci fossero 20 punti di distanza in classifica, oltre a diverse ambizioni.

Ciò non è bastato, però, ad evitare la disfatta al “Barbera” frutto di cali di tensione e distrazioni difensive. Sul banco degli imputati soprattutto Ceccaroni e il trend delle sconfitte con avversarie più deboli sulla carta.

Ma non tutto è perduto e si può ripartire da Brescia. “Alla fine qualche fischio ma anche il sostegno della curva nord”, si legge sui tifosi che non hanno mai abbandonato la squadra in stagione.