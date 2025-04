Ex Bari, Tangorra: “Palermo? Impegno proibitivo, ma i pugliesi sono imprevedibili. Su Pohjanpalo…”

Massimiliano Tangorra, ex calciatore del Bari, ha rilasciato un’intervista a TuttoBari durante la quale ha parlato anche del prossimo impegno contro il Palermo, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20.30.

“Sulla carta è un impegno proibitivo, ma il Bari è una squadra imprevedibile. Sarà una gara importante, il Palermo verrà al San Nicola per fare risultato. Se il Bari non dovesse fare bottino pieno si allontanerebbero anche quelle poche possibilità di conquistare un posto ai playoff; però, anche se dovesse farcela, il Bari non giocherà la post-season da protagonista, e le ultime prestazioni stanno dando conferma in tal senso”, ha affermato.

Tangorra ha inoltre svelato chi sceglierebbe tra i centrali del Bari per una marcatura a uomo su Pohjanpalo, reduce dalla tripletta contro la capolista Sassuolo. “Tra Simic, Mantovani e Vicari, come caratteristiche fisiche Simic sembra quello più adatto, ma non vedo i calciatori in allenamento quindi non so Longo chi sceglierà per questo impegno”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, LA SERIE A NON É PIU’ UN MIRAGGIO