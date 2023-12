Fabregas: “Col Palermo sarà dura, penso ci sia il 50% di possibilità di vincere”

“Sarà una partita difficile, Corini è un allenatore che mi piace perché gioca un calcio propositivo“. E’ la disamina di Cesc Fabregas che si prepara alla sfida tra il suo Como e il Palermo intervenendo in conferenza stampa.

“Penso che ci sia il 50% di possibilità di vincere – spiega l’ex centrocampista -. Roberts? Grande allenatore, di esperienza e che ha ricoperto vari ruoli. Mi ha chiesto di restare nello staff e aiutarlo”.

“In questa serie B c’è molto equilibrio“. Infine, qualche cenno sula formazione. “Sala giocherà sicuramente. Kerrigan e Ioannou non ci saranno e anche Konè mancherà. Iovine potrebbe entrare a partita in corso”.