Sciotto: “Messina, sogno i playoff e mi aspetto di più. Su Modica…”

“Stiamo facendo risultati con lui, ho fatto bene a non cambiare nonostante tutti spingessero per un esonero. Sono orgoglioso di non averli ascoltati“. Il riferimento è a Giacomo Modica e a parlare è il patron del Messina Pietro Sciotto nell’intervista riportata da Messinasportiva.

“Il mio sogno, dopo due salvezze all’ultimo respiro – dice -, è quello di centrare un playoff”. Poi l’opinione sul mercato invernale. “Sono disponibile a rinforzare l’organico nei ruoli che mi saranno indicati. C’è la disponibilità ad investire, speriamo di fare bene”.

“Con il Catania c’era una bella cornice di pubblico, anche se ai paganti si sono aggiunti i tagliandi omaggio legati ad alcune iniziative. È il primo anno in cui stiamo facendo qualcosa di diverso e sono fiducioso. Ma mi aspetto ancora di più”, conclude.