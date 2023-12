Palermo, Mancuso sfida il passato per un futuro da protagonista

Il Palermo dopo la vittoria col Pisa cerca conferme sfidando il Como. Conferme che riguardano anche Leonardo Mancuso, in cerca di una nuova chance per lasciare il segno. E quale migliore occasione se non contro la sua ex squadra?

L’attaccante arrivato in prestito ha realizzato tre reti e tre assist (uno in Coppa Italia): numeri che lo pongono come miglior secondo marcatore dei rosa, alle spalle di Brunori a quota 7 gol e a pari merito con Segre.

Mancuso ha la sua forza nella duttilità e nell’affidabilità ma probabilmente scenderà in campo a gara in corsa. Nella passata stagione al Como il suo score è stato di 6 reti e 3 assist. Ora “proverà a tornare quello di Pescara e Empoli: con gli abbruzzesi in B mise a segno 19 reti nella stagione 2018-19 che diventarono 20 due anni dopo”, si legge nel Giornale di Sicilia.

