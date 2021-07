MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una domanda semplice che ha ricevuto una risposta diretta. “Gabriel, cosa vuoi fare per il tuo compleanno?”, chiede Ivana Jajalo. “Voglio tornare a casa, a Palermo“, risponde il figlio. Questo il post pubblicato su Instagram dalla famiglia Jajalo in posa di fronte al mare di Mondello. L’ennesimo gesto d’amore per una città mai dimenticata.

E come potrebbero? Papà Mato, ora all’Udinese, in Sicilia ha lasciato cuore e “polmoni”. Nel club di viale del Fante è entrato nella storia come straniero più presente di tutti i tempi con le sue 147 presenze. Ora è tempo di vacanze e quale posto migliore per la sua famiglia se non casa?

Il post